Vijftiger riskeert internering na belaging van ex: “Zelfs vanuit de gevangenis liet hij mevrouw niet met rust” TVDZM

20 januari 2020

14u45 0 Mechelen Een vijftigjarige man uit Mechelen heeft zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor belaging. Na een relatiebreuk met zij ex, begon hij haar lastig te vallen en drong hij zelfs ongewenst haar woning binnen.

De vrouw stapte in 2018 naar de politie om klacht in te dienen. Hij werd meermaals opgepakt voor verhoor en vrijgelaten onder voorwaarden. Maar dat hield de vijftiger niet tegen. Uiteindelijk werd hij dan toch opgesloten in de gevangenis. “Alleen bleven de feiten steeds escaleren en bleef meneer zijn ex lastig vallen. Zelfs vanuit de gevangenis”, zei de openbaar aanklager op zitting.

Hij voegde aan het dossier van de belaging ook nog een extra dossier. Tijdens het fouilleren na een politiecontrole in het kader van de belaging, werd er nog een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Op zitting eiste het parket de internering. Zijn advocate Evelien Jacobs vroeg de rechter om daar niet op in te gaan: “De feiten worden niet betwist, maar meneer heeft een drugsprobleem. Een dat hij inmiddels erkend. Hij heeft een behandeling nodig, geen internering.”

Een vonnis in de zaak volgt op 17 januari.