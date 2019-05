Vijftiger krijgt effectieve straf voor aanranding van twee jonge meisjes TVDZM

23 mei 2019

13u45 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben een 57-jarige man veroordeeld voor het aanranden van twee jonge meisjes uit Heist-op-den-Berg. Hij betastte hun geslachtsdelen. De rechtbank veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van drie jaar. Onder meer omdat hij in 2016 al een keer werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Het was de zorgleerkracht van de school die aan de alarmbel trok en een van de ouders op de hoogte bracht. Hierop werd er klacht ingediend bij de politie en startte het gerecht een onderzoek op. Een van de meisjes verklaarde tijdens haar verhoor dat ze zo’n vijftal keer was betast. “Zowel aan de vagina als aan de poep”, vertelde de openbaar aanklager vorige maand op zitting. “Ze benadrukte in haar verhoren verder dat ze het helemaal niet wou en hem meermaals had proberen te stoppen. Telkens zonder succes.”

Via haar verklaringen, kwamen speurders terecht bij het tweede slachtoffertje. Het ging om een vriendinnetje van het jonge meisje. “Het meisje vertelde de speurders dat ze bij het dragen van een nachtkleedje haar benen moest openen en ook zij meermaals op haar achterste werd geslagen”, zei de openbaar aanklager nog. Nadat de man werd opgepakt en voor de onderzoeksrechter werd gebracht, gaf hij de feiten schoorvoetend toe. Al probeerde hij deze nog te minimaliseren.

Op zitting vroeg de man een straf met probatie-uitstel. “Ik weet dat ik een probleem in mijn hoofd heb, maar ik krijg het er niet uit”, zei de vijftiger tegen de rechters. Zijn advocate vond daarom dat hij begeleiding nodig had. Na beraad gingen de rechters daar niet op in. “Onder meer op basis van het psychiatrisch verslag en het feit dat u in het verleden al veroordeeld bent geweest voor gelijkaardige feiten”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar vonnis. “Enkel een effectieve straf lijkt ons gepast.”

Aan het jonge meisje werd er tot slot een morele schadevergoeding toegekend van 2.000 euro, haar ouders kregen elk vijfhonderd euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.