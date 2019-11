Vijftiger bestolen op de Bruul TVDZM

19 november 2019

09u50 0

Op de Bruul in Mechelen is een 55-jarige man het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De dief ging ervandoor met een portefeuille. De buit bestaat naast een bankkaart ook nog uit enkele identiteitsdocumenten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.