Vijftienjarige opgepakt voor diefstal van fiets aan station TVDZM

03 december 2019

08u35 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een vijftienjarige jongen opgepakt. De tiener wordt verdacht van een fietsdiefstal.

De jongeman werd aangetroffen door een politiepatrouille nadat er afgelopen zaterdagavond plots melding werd gemaakt van een fietsdiefstal. Die diefstal gebeurde ter hoogte van de fietsenstalling aan het station op het Koning Albertplein. De politie kon de jongeman tegenhouden. “Getuigen kwamen onze collega’s melden dat de jongeman kort voordien een fiets had achtergelaten in de hal van het station. Een verklaringen hiervoor had hij niet”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

DVZ

De jongeman kon geen identiteitsdocumenten voorleggen. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor. Daar bleek dat de tiener illegaal in ons land verblijft. “Hierop werd contact opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Ook het parket werd ingelicht”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. Het onderzoek naar de fietsdiefstal wordt intussen verder gezet. Het dossier van de jongeman is momenteel in handen van DVZ.