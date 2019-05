Vijftien maanden voor man die woning van ex binnendrong en polsen wou oversnijden: “Precies wat veel, niet?” TVDZM

22 mei 2019

13u30 0 Mechelen Rechter Suzy Vanhoonacker heeft woensdagmorgen een 52-jarige man uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden effectief. De vijftiger drong de woning van zijn ex binnen en verbrak zo de voorwaarden die hem eerder werden opgelegd.

Eind februari 2019 werd de man door de politie opgepakt nadat hij de woning van zijn ex was binnengedrongen. In de zetel had hij zijn polsen proberen over te snijden. “Toen de vrouw thuiskwam, werden de hulpdiensten opgeroepen en werd meneer naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen vielen mee”, zei de openbaar aanklager vorige maand.

Naar eigen zeggen was hij enkel zijn kledij gaan ophalen maar eens in de woning en besloot hij om in de zetel te wachten op zijn ex-vrouw. Ondertussen dronk hij nog enkele blikken bier. De openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat hij niet had geleerd uit zijn verleden en zijn eerdere veroordeling. De man werd namelijk eerder diezelfde maand veroordeeld tot een celstraf met probatie-uitstel voor gelijkaardige feiten. Maar drie dagen na zijn vrijlating uit de gevangenis verbrak hij dus zijn voorwaarden. De rechter veroordeelde hem daarom tot een effectieve celstraf van vijftien maanden. “Precies wat streng, toch?”, reageerde de 52-jarige man. Hij betwistte de feiten niet, maar vroeg wel de gunst van een probatie-uitstel met het oog op een behandeling voor zijn alcoholprobleem. De rechter ging daar niet op in. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be.