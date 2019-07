Vijftien maanden effectief voor gestolen roltabak TVDZM

De rechter in Mechelen heeft een Georgiër veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden effectief. De man stond vorige week terecht voor de diefstal van roltabak ter waarde van zo’n zeshonderd euro. Die pleegde hij samen met nog drie anderen. Ook zij werden veroordeeld maar kwamen er vanaf met een celstraf van vijftien maanden met uitstel. De diefstal dateert van eind mei 2019. Ze liepen toen tegen de lamp nadat ze een te bruusk verkeersmanoeuvre uitvoerden. Een politieploeg zette de wagen aan de kant en merkte 78 pakjes roltabak op. Deze pakjes waren gestolen bij een supermarkt in Blaasveld. Niemand van de vier ontkenden de feiten. Wel minimaliseerden ze elk hun rol. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.