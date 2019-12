Vijf parken en tuinen krijgen bijenhotel Wannes Vansina

23 december 2019

13u01 0 Mechelen Mechelen plaats twaalf bijenhotels in vijf verschillende stadsparken en -tuinen. Daarnaast zijn er nog eens 5.000 bijenvriendelijke bloembollen geplant en worden er op twee locaties houtkanten aangelegd ten behoeve van de insecten.

Solitaire bijen en hommels hebben het moeilijk. Dat is een bedreiging voor ons ecosysteem, want ze bestuiven het grootste deel van onze voedingsgewassen. Heel wat fruit en groenten zouden verdwijnen zonder de bij. Om de diertjes te helpen, neemt de stad maatregelen.

Houtkanten

“De bijenhotels van Natuurpunt zijn de ideale nestmaterialen voor wilde bijen. We hebben er twee geplaatst op de stedelijke begraafplaats, twee in het Caputsteenpark, drie in het volkstuinpark Galgenberg en twee in het Hovenierspark. Op de begraafplaats in Muizen komen er in januari nog drie bij”, zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen.

Verder werden op de stedelijke begraafplaats nog 5.000 bijenvriendelijke bloembollen geplant. Begin januari legt Natuur- en Landschapszorg houtkanten aan in Papenhof en in de buurt van het speelbos aan Geerdegem-Schonenberg. In totaal gaat het om zo’n 1.700 m² aan inheemse struiksoorten.

Sensibilisering

“Ook sensibilisering is belangrijk”, vult schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke aan. “We werken momenteel vanuit dierenwelzijn aan een actieplan om onze Mechelaars bewust te maken en aandacht te vestigen op het belang van de bij.”