Vijf jaar na eerste steenlegging opent Thila Coloma nieuwe gebouwen Wannes Vansina

21 oktober 2019

De Mechelse scoutsgroep Thila Coloma heeft zondag feestelijk nieuwe gebouwen geopend. Dat precies vijf jaar na de eerste steenlegging.

De Bandar Lodge, zo doopten de scouts het nieuwe gebouw op hun terrein in de Geerdegemstraat. De naam verwijst naar de houten gevelbekleding.

“De Bandar Lodge bestaat uit twee bouwlagen met in totaal zeven lokalen, die elk door twee verschillende leeftijdsgroepen zullen gebruikt worden om te spelen of te slapen”, legt voorzitter Tom uit. “De lokalen waar ik als kind in speelde waren fel verouderd en werden veel te klein voor onze alsmaar groeiende groep.”

Schone lei

Behalve de leefruimtes werd ook een ander blok vernieuwd. Daarin zijn het onthaal en drie materiaalkoten gevestigd. Die kregen de namen Wolvenhol, Mierennest en Berengrot. Met de realisatie van de nieuwbouw stopte overigens ook de inbrakenplaag.

Het gaat om een investering van 580.000 euro. De stad subsidieerde 250.000 euro, Toerisme Vlaanderen 98.0000. Inzamelacties waren een groot succes. “Begin 2020 kunnen we hopelijk onze lening vroegtijdig aflossen, zodat het einde van de bouwwerken ook een financiële schone lei is”, aldus Verbruggen.

Nog een barak

Overigens is het niet zo dat de ongeveer 450 scouts vijf jaar op een werf zaten. “Vooral de afwerking vroeg nog veel tijd”, zegt secretaris Katrijn Hallaert.

Er staat momenteel nog een houten barak. Ook daar zijn plannen voor. “Maar we staan nog maar aan het begin. We moeten nog een bouwaanvraag indienen. Reken nog maar eens vijf jaar”, besluit ze.