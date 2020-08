Vijf illegalen springen uit vrachtwagen Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

In Leest bij Mechelen heeft de politie van Mechelen-Willebroek vanmorgen vijf illegalen gevat. Ze sprongen uit een vrachtwagen in de Juniorslaan. Kort daarvoor had de chauffeur vreemde geluiden opgevangen. Hierop verwittigde hij de politie en zette hij zich aan de kant. Alleen konden de illegalen nog voor de politie arriveerde op de vlucht slaan. Er volgde een klopjacht. Tijdens die zoekactie slaagde de politie erin om de vijf illegalen in te rekenen. Het zou gaan om jongeren uit het Oost-Afrikaanse land Eritrea. De vijf werden nu ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken in Brussel. Waar de vijf in de vrachtwagen zijn gekropen, is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht.