Vijf arrestaties bij huiszoekingen in kader van drugsdossier Tim Van Der Zeypen

18 mei 2020

15u45 1 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft zondagavond verschillenden huiszoekingen uitgevoerd. Het deed dat in het kader van een drugsonderzoek. Daarbij werden vijf mannen opgepakt, vier ervan zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in het onderzoek naar handel van verdovende middelen in een vereniging.

Het was het overlastteam van de politiezone dat gisteren een jongeman opmerkte en hem controleerde. Dat team was in de buurt van de Aambeeldstraat aanwezig en hield er toezicht in de buurt. Dit na recente en verschillende meldingen van overlast door buurtbewoners.

“De verdachte jongeman werd uiteindelijk onderschept op de Leuvensesteenweg. Daar verklaarde hij dat hij kort voor zijn arrestatie drugs had gekocht in een pand in de buurt”, meldt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Politieactie

Op basis van alle verzamelde informatie voerde de politie gisterenavond enkele huiszoekingen uit. Zo werden er onder meer drie panden in de Draaibankstraat en één op de Leuvensesteenweg doorzocht. Volgens buurtbewoners was het een ongeziene politieactie.

“Zeker dertig agenten in zowel burger als speurders met drugshonden vielen de woningen binnen”, klinkt het bij een buurtbewoner. “Het was bijzonder indrukwekkend.” Tijdens de huiszoekingen werden er in totaal vijf personen opgepakt. Het gaat om vijf mannen.

74 paxons cocaïne

“Bij de huiszoekingen werden er ook 74 paxons cocaïne aangetroffen”, gaat Aerts verder. De drugs werd in beslag genomen. Deze zal op een later tijdstip worden vernietigd. De vijf mannen werden meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen voor verder verhoor.

De vijf verdachten zijn geen onbekende personen voor de politie en het gerecht. “Eén van deze vijf verdachten mocht al weer beschikken”, besluit Aerts. “De overige vier zullen in de loop van maandag voor de onderzoeksrechter in Mechelen moeten verschijnen.”