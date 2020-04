Viertal riskeert celstraffen tot vijf jaar voor diefstallen van portefeuilles in warenhuizen Tim Van Der Zeypen

02 april 2020

20u00 0 Mechelen Op de rechtbank van Mechelen moesten donderdagvoormiddag vier mannen zich verantwoorden voor het plegen van gauwdiefstallen. Ze gingen er telkens vandoor met de portefeuilles van de klanten van supermarkten. Er werden straffen gevorderd van één jaar met uitstel tot vijf jaar effectief.

De beklaagden liepen in november tegen de lamp. Toen werd hun voertuig opgemerkt door de ANPR-camera’s van de politiezone Mechelen-Willebroek. Op de parking van een supermarkt in de Elektriciteitstraat in Mechelen werd het voertuig aan de kant gezet. Dit na een diefstal in de supermarkt. Er werd een portefeuille aangetroffen van een slachtoffer dat zich nog in de supermarkt bevond. Zij was van de diefstal nog niet op de hoogte.

De beklaagden werden opgepakt en aangehouden. Ze konden ook gelinkt worden aan verschillende andere diefstallen. Op zitting vanochtend stond de teller uiteindelijk op dertien feiten. “Maar daar hield het niet op”, vertelde openbaar aanklager Peter Peereboom op zitting. “In verschillende gevallen werd er ook een geheime code gevonden in de portefeuille en kon er met de bankkaart geld worden afgehaald.”

6.500 euro

De totale buit werd geschat op ruim 6.500 euro. “Dat is goed verdiend voor diefstallen op zo’n korte tijd”, besloot de aanklager. Hij vorderde tegen de hoofdbeklaagde een celstraf van vijf jaar effectief. “Dat is te veel”, reageerde hij. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd door zijn advocaat. Zo beweerde hij de feiten te hebben gepleegd omwille van financiële redenen.

De drie andere beklaagden riskeren dan weer celstraffen van een jaar met uitstel tot drie jaar effectief. Eén van hen liet verstek gaan, de twee anderen gaven de feiten net zoals de hoofdbeklaagde toe. Drie slachtoffers stelden zich tot slot nog burgerlijke partij. Onder hen een dame van negentig jaar oud. Met haar bankkaart werd er destijds meer dan 1.300 euro afgehaald in onder meer nachtwinkels.

Een vonnis volgt op 23 april.