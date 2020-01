Viergeslacht viert 92ste verjaardag van overgrootmoeder Els Dalemans

12 januari 2020

Woonzorgcentrum De Muze in Muizen (Mechelen) was zondag het decor van een groot verjaardagsfeest. Bewoonster Leona Danckaert blies er 92 kaarsje en vierde dit bijzondere moment met haar familie. Het was een uniek levensjaar voor de kranige dame, want ze staat sinds kort aan het hoofd van een viergeslacht. Kleindochter Isabeau Van Houdt (30) werd immers mama van dochtertje Chloe Van Ranst (1), en poseerde daarom maar wat graag samen met oma Chris Bauwens (60) fiere overgrootmoeder Leona.