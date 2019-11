Vier scholen krijgen 723.000 euro voor infrastructuurwerken Wannes Vansina

08 november 2019

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft 723.057 euro toegekend aan vier Mechelse scholen. De Sint-Niklaasschool in Leest krijgt de grootste subsidie, 337.011 euro, om de daken te vernieuwen. De Parel krijgt 245.000 om de capaciteit uit te breiden, het Scheppersinstituut 101.045 om de ramen te vervangen door superisolerende beglazing. BimSem tenslotte ontvangst 40.000 euro om de bestaande zolderruimte om te bouwen tot klaslokalen. Eerder werd ook al 275.000 euro vrijgemaakt voor energiebesparing in Mechelse scholen, met name TSM (verwarming en isolatie) en de basisschool van Scheppers (schrijnwerk).