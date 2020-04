Vier-programma ‘De Rechtbank’ volgt Mechelse onderzoeksrechter Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

16u15 0 Mechelen Het VIER-programma ‘De Rechtbank’ volgt dit seizoen onder meer het reilen en zeilen op de rechtbank in Mechelen. De programmamakers volgen onderzoeksrechter Theo Byl maar woonden vandaag ook een correctionele online-zitting bij.

De makers begonnen enkele weken geleden al met de opnames in Mechelen. Inmiddels werden er naar verluidt al enkele voorleidingen bij de Mechelse onderzoeksrechter ingeblikt. Met de huidige coronacrisis in het achterhoofd mag het dan ook niet verbazen dat heel wat afleveringen in het teken zullen staan van het Covid-19-virus.

Daarom volgde het vandaag ook een correctionele online-zitting. Vanaf eind maart en sinds de verstrenging van de coronamaatregelen door de federale overheid organiseert de rechtbank in Mechelen sommige zittingen, onder meer met gedetineerden, online en met een videoverbinding. “Wij wilden dergelijke zitting graag een keer bijwonen”, zegt Sven Van den Eynde van productiehuis Woenstijnvis.

Meerder zittingen

Vandaag was het de eerste draaidag en volgde de cameraploeg rechter Suzy Vanhoonacker, procureur des konings Lieselotte Claessens en griffier Erna Jacobs op zitting. “Vanuit de rechtbank in Mechelen is er zeker en vast een vraag om meerdere zittingen als deze bij te wonen. De mogelijkheid bestaat dus dat we dergelijke zittingen ook in de toekomst nog zullen bijwonen”, besluit Van den Eynde.

Het is niet de eerste keer dat het VIER-programma neerstrijkt in Mechelen. In 2014 volgden ze al een keer onderzoeksrechter Theo Byl samen met onderzoeksrechter Philippe Van Linthout en rechter André Van Praet. Twee jaar later werden de zittingen van rechter Erika Colpin in beeld gebracht.