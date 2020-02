Vier ontsnapte sternen terug in Planckendael. Ook nog tiental ibissen op de loop Wannes Vansina

28 februari 2020

17u00 0 Mechelen Vier van de achttien ontsnapte incasternen van Planckendael zijn terecht. Volgens het dierenpark lieten ze zich gemakkelijk vangen. Minder goed nieuws in verband met een tiental rode ibissen. Zij verlieten intussen het domein van de zoo.

De vogels ontsnapten in de nacht van dinsdag op woensdag via een scheur over de volledige lengte in het net van de volière waarin onder meer ook de flamingo’s en pinguïns verblijven. De schade ontstond ten gevolge van een geknapte spankabel.

Achttien sternen sloegen hun vleugels uit, waarvan er intussen vier werden teruggevonden. “Fantastisch, want niet evident. Het is heel aangenaam vast te stellen hoe de mensen mee zoeken”, zegt biologe Marleen Huyghe.

Pijlsnel

“Eentje werd opgevangen in Brecht, een in Maasmechelen en een werd binnengebracht in het opvangcentrum van Oudsbergen. De vierde werd gevangen door Brussels Airlines.” De vogels legden dus al flinke afstanden af. “Sternen zijn pijlsnelle vliegers. Bovendien zijn ze in paniek”, legt Huyghe uit. Andere vogels werden gesignaleerd in Lier en Gooik.

Volgens Huyghe komen de vogels op mensen af omdat ze bezoekers gewoon zijn. “Ze durven heel dichtbij komen. We vragen om indien mogelijk ze te pakken of er een handdoek over te gooien en ze vervolgens in een doos te stoppen. Ze doen niks. Vervolgens komen wij ze ophalen. Voor buitenstaanders is het overigens ook gemakkelijker, want onze uniformen kennen ze.”

Ibissen

Minder goed nieuws in verband met het tiental rode ibissen dat sinds de ontsnapping in de bomen rondom was blijven zitten. De meeste hebben het park intussen verlaten, al blijven ze wel in de buurt.

Planckendael hoopt dat de rode vogels met de kenmerkende ronde bek uit zichzelf zullen terugkeren naar hun volière, die voorlopig afgesloten blijft voor het publiek. “Drie keerden al terug naar het verblijf, maar hebben we nog niet kunnen vangen. We proberen ze te lokken met voedsel.”

Wie een incastern of ibis spot, kan contact opnemen met Planckendael via gespot@planckendael.be en tel. 015/450.903.