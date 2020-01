Vier maanden cel voor fietsdiefstal TVDZM

28 januari 2020

15u50 0

De rechter in Mechelen heeft een 46-jarige man veroordeeld tot een celstraf van vier maanden effectief. Hij stond eerder terecht voor de diefstal van een fiets. Dat gebeurde al in november 2018. “Maar ik heb dat gedaan omdat mijn fiets kort daarvoor ook was gestolen”, klonk het. De veertiger werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Oorspronkelijk werd er een minnelijke schikking voorgesteld maar die bleef onbetaald. “Daarom werd meneer gedagvaard”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting. Op zitting verscheen de veertiger aangehouden. Het gevolgd van een alcoholverslaving. “Dé rode draad door mijn leven”, zei hijzelf. De veertiger liet zich inmiddels ook inschrijven voor een begeleiding. “Ik wil er echt alles aan doen om er vanaf te geraken”, besloot de man. Naast de celstraf, werd de man ook nog veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 400 euro. Of hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis, is nog niet bekend.