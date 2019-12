Vier jaar cel voor verkrachten van tienermeisjes TVDZM

09 december 2019

13u17 0 Mechelen Een man uit Woluwe is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Hij werd schuldig bevonden aan de verkrachting van twee tienermeisjes.

De feiten dateren vanuit 2017. Toen stormde een vijftienjarig meisje een café binnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Al huilend vroeg ze om de politie te verwittigen. Toen die ter plaatse kwamen, bleek het tienermeisje te zijn verkracht door beklaagde.

“Ze kende hem vanuit een instelling. De twee hadden afgesproken om een film te bekijken maar plots begon beklaagde haar te betasten, te kussen en stopte hij een trui in haar mond. Vervolgens verkrachtte hij haar”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans vorige maand.

Later zou een ander meisje (18) hem ook nog aanduiden als de man die haar had verkracht. Eind augustus 2017 kreeg de achttienjarige plots een vuistslag in de nieren en werd ze meegesleurd naar de parking van het station in Sint-Niklaas. Daar werd ze vervolgens verkracht.

De man ontkende op zitting beide feiten en vroeg de vrijspraak. “Alles gebeurde met toestemming”, zei hij tegen de Mechelse rechters. Die geloofden hem niet en veroordeelden hem tot een celstraf van vier jaar effectief en een ontzetting uit de rechter.