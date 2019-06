Vier jaar cel voor oplichtster (35) die ‘intellectueel beperkte’ mannen pluimde Tim Van der Zeypen

06 juni 2019

15u10 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben een 35-jarige vrouw uit Temse veroordeeld tot een celstraf van vier jaar effectief. De vrouw stond terecht voor oplichting. Ze deed dat met een arsenaal aan aliassen, verzonnen verhaaltjes en leugens. “Op die manier wond ze zeven ‘intellectueel beperkte’ en eenzame mannen om haar vingers”, klonk het.

De vrouw stal duizenden euro’s van sommige slachtoffers. Haar modus operandi was steeds dezelfde. Het merendeel van de mannen leerde ze kennen via de datingsite Badoo, anderen via haar werk of op zelfs op café. Zodra ze begonnen te chatten, liet ze uitschijnen een relatie te hebben met de mannen. De vrouw sprak met hen af en vroeg hen om samen te gaan wonen of te huwen. “Alleen leken er steeds financiële obstakels te zijn. Ze vroeg aan de mannen geld zodat ze haar schulden kon afbetalen. Dan zouden ze zonder zorgen voortkunnen”, klonk het destijds op zitting.

Valse namen

De slachtoffers stortten bedragen tussen de 6.000 en 114.000 euro. Gedurende drie jaar ging de 35-jarige onvermoeid verder. Op sommige momenten was ze zelfs bezig met meerdere mannen op hetzelfde moment. Om niet door de mand te vallen, gebruikte ze valse namen. Pas wanneer een van de slachtoffers, een Mechelaar, naar de politie stapte en klacht indiende, startte het gerecht een onderzoek. De slachtoffers werden geïdentificeerd en verhoord. Alle zeven mannen verklaarden ei zo na het hetzelfde. “De vrouw beloofde een duurzame relatie maar die kwam er nooit. Er vonden ook nooit seksuele betrekkingen plaats. Ofwel moesten ze eerst een SOA-test ondergaan ofwel verzon ze andere smoesjes”, luidde het nog in de vordering van het parket.

“Topje van ijsberg”

Nog volgens het parket was het de vrouw niet te doen om een relatie maar wel om het geld. Via bankgegevens kon de totale schade geraamd worden op ruim 385.000 euro. Al is dat mogelijk nog veel meer. Want het parket noemde dit dossier nog maar het topje van de ijsberg. Het baseerde zich op een arrest van het hof van beroep uit 2015 dat de vrouw veroordeelde tot een celstraf met uitstel voor exact dezelfde feiten. “Meer zelfs. De eerste feiten in dit dossier gingen van start terwijl de zaak in het hof van beroep nog hangende was”, besloot het parket, dat een effectieve gevangenisstraf vorderde van veertig maanden.

“Nooit iets misdaan”

De vrouw zelf ontkende de feiten staalhard. “Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nooit iets heb misdaan, nooit iets met voorbedachten rade heb gedaan en ik ben altijd eerlijk geweest”, zei de vrouw op de zitting.

Ook haar strafpleiter Walter Van Steenbrugge zag niets strafbaars in de feiten en sprak over een wraakactie van enkele exen. Volgens de verdediging waren de gelden afkomstig van giften of cadeaus. “De mannen zijn verliefd geworden en omdat ze naar haar liefde smachtten, zijn ze meer en meer cadeaus gaan kopen”, pleitte de strafpleiter. “Ze heeft niets afgeluisd, noch de pincode van de bankkaarten proberen te ontfutselen om geld af te halen.”

Geen vluchtgevaar

De verdediging vroeg aan de rechter om haar vrij te spreken maar daar gingen de rechters niet op in. Ze veroordeelde de vrouw tot vier jaar effectief en tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechtbank niet op in. Zowel volgens hen als haar advocaat was er geen vluchtgevaar. “De vrouw heeft een vaste verblijfplaats in België en moet hier voor haar zieke zus en moeder zorgen”, klonk het. “Waarom zou ze vertrekken naar het buitenland?” Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.