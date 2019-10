Vier granaten uit WOII aangetroffen bij werken TVDZM

24 oktober 2019

15u00 0 Mechelen Bij werken in een weiland langs de Stuikheidestraat in Muizen (Mechelen) hebben arbeiders van de Stad Mechelen woensdagmiddag vier springtuigen aangetroffen. Het ging om vier oude mortiergranaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande was er geen explosiegevaar. “Er is wel meteen contact opgenomen met de ontmijningsdienst van het Belgische leger, DOVO”, licht Van de Sande toe. “We hebben informatie uitgewisseld en hebben gewacht op verdere instructies.” Een veiligheidsperimeter werd niet ingesteld. Volgens burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) is er nooit gevaar geweest voor de omwonenden.

De stad Mechelen start op de vindplaats binnenkort met de aanleg van een bufferbekken voor de afvoer van hemelwater uit de vernieuwde Albertuswijk. “Gezien dit gebied in het verleden zwaar bevochten werd, is bij de planning van de werken rekening gehouden met de kans op het aantreffen van oude oorlogsmunitie. Voorafgaand aan de graafwerken werd de ondergrond dan ook volledig gescand door een deskundige firma”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) uit.

Onschadelijk gemaakt

Het was tijdens het scannen van het weiland dat de mogelijke springtuigen werden aangetroffen. Deze werden nu voorzichtig opgegraven. “We hebben als stad de voorbije jaren op dat vlak heel wat expertise opgebouwd om efficiënt om te gaan met dergelijke vondsten. Volgens de richtlijnen van ons draaiboek werden de granaten door de aanwezige bomdeskundige meteen op de site zelf onschadelijk gemaakt”, vertelt burgemeester Vandersmissen.

Het springtuig zal nu worden opgehaald door DOVO. Pas wanneer het scannen van het weiland is afgerond, kunnen de graafwerken voor het bufferbekken worden gestart.