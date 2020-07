Vier flessen lachgas aangetroffen Tim Van Der Zeypen

13 juli 2020

09u35 0

Bij enkele controle-acties van de politiezone Mechelen-Willebroek afgelopen weekend werden er vier flessen lachgas in beslag genomen. “Bij een persoon ging het om één fles van 2,7 liter. Hij was ook nog in het bezit van twee ampullen”, meldt de politiezone. “Bij een andere persoon werden drie flessen van elk 2,5 liter gevonden.” De flessen werden in beslag genomen. De twee personen mogen zich nu verwachten aan een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. De stad Mechelen liet namelijk begin dit jaar weten dat het een actieplan uitrolde in de strijd tegen lachgas. Tijdens de controle-acties werd er verder bij een persoon ook nog twee gram cannabis aangetroffen en werd er een nationaal geseinde persoon opgespoord. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor.