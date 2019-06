Vier dagen lang geen telefoon in Mechelse gerechtsgebouw: “Probleem deels opgelost maar we ondervinden nog steeds hinder.” Tim Van der Zeypen

13 juni 2019

11u30 10 Mechelen Door problemen bij telefoonprovider Proximus hebben de onderzoeksrechters, griffiers én het parket in Mechelen vier dagen zonder telefoon gezeten. “De dienstverlening kwam hierdoor ernstig in gevaar”, vertelt Mechels afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl. Een oorzaak is niet bekend, het probleem werd in de loop van deze ochtend deels opgelost maar is nog niet volledig van de baan.

Medewerkers van de Mechelse rechtbank konden de voorbije dagen niet telefoneren of faxen. “Zowel ingaande als uitgaande telefoons kwamen niet door”, klinkt het bij de Mechelse afdelingsvoorzitter. “Mensen en advocaten reageerden boos omdat ze ons niet meer konden bereiken maar ook de werking van de rechtbank werd hierdoor ondermijnd. Misschien moet ik postduiven gaan bestellen en deze gaan inzetten om ons werk te kunnen doen?” Ook persrechter André Van Praet reageert boos: “Wij worden al jarenlang geconfronteerd met besparingen op personeel en ICT. Nu zijn er ook problemen met de telefoon en kregen we amper antwoorden. Waarom moet het telkens zolang duren alvorens wij oplossingen krijgen als er zich een probleem voordoet.”

Faxtoestel

Niet enkel het niet kunnen telefoneren was een probleem, ook het niet kunnen gebruik maken van het faxtoestel zorgde voor problemen. Het faxtoestel is nog steeds een belangrijke tool binnen justitie. De rechtbank maakt hiervan gebruik om onder meer tolken en gevangenen op te roepen maar ook om conclusies van advocaten door te sturen. Digitaal is dat niet zo vanzelfsprekend. “Mails zouden dan eerst moeten worden uitgeprint om vervolgens te handtekenen en terug in te scannen. Dat is enorm tijdrovend. Met een faxtoestel is dat niet enkel eenvoudiger, sneller maar ontvangen we bij het versturen van een document ook meteen een verzendingsbewijs”, legt afdelingsvoorzitter Theo Byl uit.

Nog niet opgelost

Een oorzaak van het probleem is niet gevonden maar de telefoonprovider kon het euvel in de loop van donderdagvoormiddag naar verluidt gedeeltelijk oplossen. De rechtbank ondervindt wel nog steeds problemen. Zo zou de telefoon nog steeds uitvallen tijdens het telefoneren. “Ik ben blij dat een uur nadat het door de media werd opgepikt er een technisch medewerker deed waar we nu vier dagen hebben op gewacht aan het werk is”, besluit Byl. “Alleen was het misschien beter eerst de volledige herstelling te doen alvorens aan te geven dat dit ook is gebeurd. De problemen zijn niet volledig opgelost.”

Mechelse afdelingsvoorzitter raadt nu iedereen die de rechtbank moet contacteren aan om naar de rechtbank te komen en zich aan het onthaal te laten verder helpen.