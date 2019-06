VIDEO. Zware brand bij Mechelse bandenfabrikant Tim Van der Zeypen

17 juni 2019

17u56 0

Er woedt op dit moment een zware industriebrand bij bandenfabrikant Varec langs de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. In september 2017 brandde al eens een loods van 5.000 vierkante meter uit van hetzelfde bedrijf. Later meer.