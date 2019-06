VIDEO ZOO Planckendael slaagt in dubbele adoptie door monniksgieren. “Wereldprimeur!” Wannes Vansina

18 juni 2019

09u56 0 Mechelen ZOO Planckendael is er als eerste ter wereld in geslaagd om een koppel monniksgieren twee jongeren onder de veren te laten nemen. Dat is belangrijk nieuws voor het voortbestaan van de soort.

In mei nam een Franse dierentuin contact op met Planckendael, de coördinator van het Europese kweekprogramma, omdat ze daar met een jong zaten dat niet bij de ouders gezet kon worden. De ZOO plaatse het jong bij het eigen ervaren broedkoppel Sir en Snowflake, dat al een adoptiejong had.

Het was de allereerste keer in de geschiedenis dat twee jongen bij één adoptiekoppel werden geplaatst. Monniksgieren hebben normaal maar een jong. Het was volgens het dierenpark wel geen sinecure om beide kuikens onder de poten te krijgen, maar het lukte dus wel.

“De dubbele adoptie laat toe jaarlijks meer kuikens in het programma te kweken en meer aan natuurbroed te doen, waarbij ouders hun jongen zelf grootbrengen. Dat is een belangrijke voorwaarde om uit te zetten in de natuur. Opgevoed door mensen geraken vogels te afhankelijk van hen”, aldus Planckendael.

De zoo’s van Antwerpen en Planckendael had nog goed nieuws: voor het eerst slaagden eigen onderzoekers erin om aan de hand van opgedroogde bloedvaatjes in de eischaal het geslacht te bepalen van een monniksgierenjong. Ook die snelle geslachtsbepaling is goed nieuws voor het kweekprogramma.

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael zijn dé autoriteit op het vlak van monniksgieren. Al jaren kweken beide parken met de vogels en zetten ze jonge dieren opnieuw uit in de natuur. Vroeger kwam de gierensoort in gans Zuid-Europa voor, nu nog enkel in Spanje, Frankrijk en beperkt in Griekenland. Deze zomer zal een aantal jongen worden uitgezet in Bulgarije.