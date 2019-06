VIDEO. Van hoogtevrees hebben deze mannen geen last: klimteam daalt af van Sint-Romboutstoren Tim Van der Zeypen

04 juni 2019

13u15 0 Mechelen De Groep Voor Reddingen en Interventies op Moeilijke Plaatsen of kortweg het GRIMP-team van Hulpverleningszone Rivierenland heeft vanochtend een spectaculaire oefening gehouden op de Sint-Romboutstoren. Een achttiental personen daalden vanop de Skywalk zo’n 97 meter naar beneden.

Het GRIMP-team van de brandweer wordt ingezet voor het redden van mensen op moeilijke plaatsen. “Waar de gewone middelen van de brandweer niet volstaan”, legt brandweeradjudant Eric Van Campenhout uit. “Wij gaan dan mensen beveiligen, redden en indien nodig evacueren met behulp van touwen.” Om hun klim- en daalvaardigheden up-to-date te houden wordt er regelmatig geoefend. Vandaag deed het GRIM-team van HVZ Rivierenland dat in Mechelen aan de Sint-Romboutstoren. “Eerst zullen we de Sint-Rombutstoren beklimmen en deze vervolgens afdalen langs de buitenkant. Deze namiddag staat er nog een technische redding gepland waarbij we effectief met een slachtoffer en brancard zullen werken. Deze oefening zal wel niet plaats vinden op de Sint-Romboutstoren.”

(Lees verder onder de video)

Internationaal tornooi

Met de oefening wil het GRIMP-team zich ook klaarstomen voor het internationaal tornooi GRIMP Day in Namen. Dat start nu donderdag. In totaal zullen er 15-tal teams deelnemen. Zij zullen allen meedingen naar de titel van beste GRIM-team in de wereld. Het team van Hulpverleningszone Rivierenland is het enige Vlaamse team dat zich wist te kwalificeren. “Wij zien het niet meteen als een competitie of tornooi maar wel als een moment om samen te zijn en van de andere teams iets bij te leren alsook een netwerk uit te bouwen”, klinkt het nog bij Van Campenhout.

Naast het team van HVZ Rivierenland namen vandaag ook twee teams uit Vancouver (Canada) en Arnhem (Nederland) deel aan de oefening. Die teams bestonden uit collega-brandweermannen en uit andere mensen die werken op hoogte. Het GRIMP-team wordt op jaarbasis zo’n tien tot vijftien keer ingezet in de regio. Het gaat dan vooral om technische interventies als reddingen. Een evacuatie vanop de Skywalk van de Sint-Romboutstoren heeft het team nog niet moeten doen. “We kunnen dat maar eigenlijk is dat gewoon langs de binnenkant door brandweermannen en een brancard”, besluit de brandweeradjudant “Een keer hebben we wel al een oefening gedaan langs de buitenkant van de Sint-Romboutstoren.”