VIDEO Planckendael verwelkomt zebraveulen Uzuri

Planckendael verwelkomt zebraveulen Uzuri Wannes Vansina

05 juli 2019

De savanne in ZOO Planckendael heeft er een prachtige bewoner bij: zebraveulen Uzuri. Het meisje is de eerste dochter van Nele en André en werd genoemd naar het Swahili-woord voor ‘schoonheid’. Opvallend is het driehoekje op haar borst. “Zebra Nele liet ons wat wachten op haar eerste jong, ze is over tijd gegaan. Maar dan was het eindelijk zover! Het zebraatje staat al hoog en droog. De poten van het kleintje zijn bijna even lang als die van de mama”, zegt verzorgster Nele. Mama Nele zorgt goed voor haar veulen en beschermt haar tegen de enthousiaste aandacht van jong hengstje Tamu, herkenbaar aan een bolletje op de borstkas.