VIDEO. Planckendael opent verblijf voor geredde berberapen Wannes Vansina

06 juni 2019

10u44 1 Mechelen ZOO Planckendael heeft een nieuw verblijf geopend voor een nieuwe diersoort: de berberaap. Het dierenpark vangt er in een ‘Marokkaans huis’ zeven dieren op die gered werden uit een illegaal kweekcentrum. De vondst van de berberaapje woensdag in een boom in Ekeren maakt de problematiek van de bedreigde diersoort pijnlijk duidelijk.

Berberapen leven in het Atlasgebergte in Marokko en Algerije tot op 200 meter hoogte alsook op Gibraltar. Er zijn nog maar een 10.000 dieren over. Omdat de mens hun leefgebied inpikt, nam hun aantal de laatste 30 jaar met liefst 65% af. Bovendien worden de schattige diertjes illegaal verhandeld om als huisdier te worden gehouden, wat overigens verboden is. Als de eigenaar ze niet meer wil, komen ze vaak in opvangcentra terecht.

Pamper

De zeven geelbruine dieren in Planckendael zijn afkomstig uit Polen, waar ze werden ontdekt in een illegaal kweekcentrum. Zo kwamen ze bij Stichting AAP en daarna bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek terecht. “Zij zochten een goede opvang voor de dieren en contacteerden ons. Daar hebben wij op ingespeeld. Mogelijk komt op termijn ook het aapje met pamper uit Ekeren naar Planckendael”, licht woordvoerder van Planckendael Amanda Wielemans toe.

Erbarmelijke omstandigheden

Volgens Wielemans verbleven de apen in Polen in erbarmelijke omstandigheden, maar is hen dat intussen niet meer aan te zien. “Ze zien er heel goed uit en zijn heel rustig. Ze genieten met volle teugen van hun nieuwe verblijf, vooral hun buitenperk van zo’n 2.500m². Daarin staat centraal een wintergroene Atlasceder van zeven meter hoog. Ze beschikken ook over verschillende klimbomen en een waterpartij – berberapen zwemmen gek genoeg heel graag.”

Avontuur

De berberapen kregen hun verblijf in het wat onderbenutte moeras tussen de giraffen en de bongo’s. Het gebouw is opgebouwd als een Marokkaans huis van leem. De sfeer werd zelfs doorgetrokken tot in de toilettengroep, met tegels en lampen in berberstijl en authentieke Marokkaanse deuren.

De bezoekers vertoeven op de binnenplaats. Hier vinden ze citrusvruchten, vijgenbomen en terracotta amforen gevuld met geurige kruiden, kruiden die door de verzorgers ook gebruikt worden als verrijking voor de dieren. Tegen de zomer wordt de weg naar dit verblijf nog avontuurlijker met een boomhut met glijbaan en kruiptunnels.

Boodschap

Planckendael neemt meteen ook deel aan het EEP (EAZA Ex situ Programme), het Europese kweekprogramma. Matthias Papies, curator zoogdieren: “Ik ben enorm blij met deze nieuwe apensoort in ZOO Planckendael. Het zijn boeiende groepsdieren en deze geredde groep heeft een belangrijke boodschap te brengen. Poseer op reis nooit met berberapen!”, besluit hij met een oproep.