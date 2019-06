VIDEO. 97-jarige Maria maakt eerste parapentesprong Wannes Vansina

03 juni 2019

15u58 3 Mechelen De 97-jarige Maria Vermuyten uit Kampenhout heeft maandag haar eerste parapentesprong gemaakt, weliswaar in virtual reality. Het Mechelse Technopolis maakte haar kinderwens waar: vliegen. “Ik ben content dat ik het gedaan heb”, lacht ze.

Maria woont al zeven jaar in Ambroos in Zemst. De parapentesprong kaderde in het What Matters to You-project waar het woonzorgcentrum al drie jaar aan deelneemt. Het maakt kleine of iets grotere wensen van bewoners waar. Zo zag Maria vorig jaar dankzij het project voor de allereerste keer in haar leven de zee. “Dit jaar wou ze een kinderdroom waarmaken: vliegen”, vertelt haar kinesitherapeut Koen Verlinden. “Maar parachutespringen of paragliding is niet alleen financieel en praktisch moeilijk te regelen, het is ook medisch niet vanzelfsprekend voor een oudere patiënt. Gelukkig kwam Technopolis ter hulp: hun VR-parapente biedt een levensechte vlucht, zonder risico’s.”

En dus nam Maria op het middaguur plaats in de virtuele paraglider van Technopolis. Volgens het doe-centrum is ze daarmee meteen de oudste virtuele paraglider ter wereld. Dankzij het harnas, de VR-bril en de ‘wind’ had ze echt het gevoel dat ze vloog. “Ik het begin had ik een beetje schrik, maar dat was snel voorbij eens ik bezig was. Ik boven bergen en bos gevlogen”, vertelt ze. Of er nu een droom in vervulling is gegaan? “Dat is veel gezegd, maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Mijn kleinkinderen zullen mij niet geloven als ik hen zeg dat ik gevlogen heb.”

Het was nog maar de tweede keer dat Maria vloog. “Een keer ben ik met het vliegtuig naar Lourdes geweest”, geeft ze nog mee.