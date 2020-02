Vete tussen families escaleert en eindigt op de rechtbank TVDZM

19 februari 2020

14u20 3 Mechelen Vijf leden van een Mechels-Marokkaanse familie stonden vanmorgen samen voor de rechter. Dit na een klacht door Saïd E.K. Hij beweerde te zijn aangevallen door de vijf familieden. Zij ontkennen, het parket vroeg de vrijspraak.

“Het is een beetje een open deur intrappen door te zeggen dat beide families niet goed met elkaar overeenkomen”, startte de openbaar aanklaagster haar vordering woensdagvoormiddag. Naast een incident dat in 2018 leidde tot een schietpartij in de Nekkerspoelstraat waarbij ook huidig slachtoffer was betrokken, eindigden eerdere ruzies ook al op de rechtbank.

Nu diende de familie E.K. een klacht in. Zij spraken daarin onder meer over vechtpartijen in de zomer van 2017 waarbij onder meer met een steen werd gegooid, bedreigingen werden geuit of waarbij enkele rake klappen vielen. “Alleen is uit onderzoek gebleken dat er te weinig aanwijzingen zijn voor de slagen”, oordeelde het parket. Het vroeg de vrijspraak voor de familieleden.

“Nooit verhoord”

Hun raadsmannen waaronder meester Saïd Aboulakil en advocate Liesbeth De Vleeschouwer volgde de stelling van het parket en vroegen eveneens aan de rechtbank om hun cliënten vrij te spreken. “Mijn cliënt heeft zelfs niets gezien. Hij was er niet eens bij”, stelde meester Aboulakil vast. “Er zijn niet alleen weinig objectieve elementen, mijn cliënt is bovendien ook nooit verhoord over deze feiten.”

Saïd E.K., momenteel zelf opgesloten in de gevangenis voor andere feiten, stelde zich tot slot burgerlijke partij. Hij vroeg een schadevergoeding. “Mijn cliënt heeft bij het incident schaafwonden opgelopen. Die werden duidelijk vastgesteld door de politie. Bij de tegenpartij waren er meerderen met bebloede handen. Voor ons is het duidelijk wat er daar is gebeurd”, besloot E.K.’s advocaat Nathalie Goedertier.

Vonnis op 18 maart.