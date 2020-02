Verwarmingstoestel in slaapkamer vat vuur, bewoners gewekt door rookmelder Tim Van Der Zeypen

25 februari 2020

12u10 1 Mechelen Hulpdiensten zijn maandagavond moeten uitrukken naar de Baron Eduard Empainlaan in Battel (Mechelen). Een verwarmingstoestel in de slaapkamer van een woning had er vuur gevat. Een rookmelder wekte de bewoners net op tijd.

De brand werd opgemerkt omstreeks 22.30 uur. Het was een rookmelder die de bewoners had gewekt. Zij sloegen vervolgens alarm. Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur hevig. De brand situeerde zich in een slaapkamer op de eerste verdieping van de woning.

Door de hitte sprong het glas van een slaapkamerraam. De schade bleef beperkt tot de slaapkamer. In de gang was er voornamelijk wat rookschade. De brandweer moest nadien ventileren. Volgens de politiezone Mechelen-Willebroek werd de woning niet onbewoonbaar verklaard.

“Er raakte ook niemand gewond”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande nog. “De brand ontstond accidenteel.” Momenteel worden er in de woning renovatiewerken uitgevoerd. Hierdoor lagen er enkele matrassen opgeborgen in de slaapkamer.

Vermoedelijk lagen deze te kort in de buurt van het verwarmingselement. Dat laatste was door het nachttarief in werking getreden waardoor de matrassen vuur hebben gevat. Tijdens de interventie werd de Baron Eduard Empainlaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer.