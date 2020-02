Verwarmingsproblemen in rechtbank zo goed als opgelost: “Technieker bood zich spontaan aan om te helpen” Tim Van der Zeypen

18u30 0 Mechelen De problemen met de verwarming in het Mechelse gerechtsgebouw zijn zo goed als opgelost. Vandaag bood er zich spontaan een technieker aan om het probleem aan de ketels te komen herstellen. De problemen met de verwarming in het Mechelse gerechtsgebouw zijn zo goed als opgelost. Vandaag bood er zich spontaan een technieker aan om het probleem aan de ketels te komen herstellen. Dit nadat hij gisteren het artikel over de verwarmingsproblemen in de rechtbank op onze website had gelezen

Sinds enkele dagen kampt de rechtbank in Mechelen met ernstige problemen met de verwarming. De oude afdeling van het gerechtsgebouw heeft twee ketels die voor de verwarming moeten zorgen. De ene zorgt voor de warmte, de tweede is een back-up. Maar door het specifieke defect werkten geen van beiden en zaten de Mechelse rechters, griffiers en andere medewerkers van justitie letterlijk al enkele dagen in de kou.

Elektrische vuurtjes

Sommigen van hen brachten een elektrisch vuurtje mee van thuis of verwarmde zich met warmere kledij dan anders. “Toch is en blijf het hier erg koud”, klonk het in de wandelgangen. “Zeker in de vroege uurtjes en wanneer je lange tijd stilzit.” Een oplossing werd pas ten vroegste donderdag verwacht. Blijkbaar omwille van een gebrek aan herstellers.

Salesmanager

Zo moest de rechtbank beroep doen op een technieker uit Wallonië omdat de Vlaamse collega niet inzetbaar was. Maar vandaag kwam er hulp uit onverwachte hoek. Dit na het artikel op onze website gisteren én in onze krant van vandaag. “Een voormalig technieker van het bedrijf, die nu salesmanager is, bood zich vrijwillig aan om een kijken te komen nemen en de ketels te herstellen”, vertelt Mechels afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl.

Opnieuw warm

Dit gebeurde ook in de loop van woensdag. “Kort na de middag was er al opnieuw één verwarmingsketel hersteld en was er opnieuw deels verwarming in het gerechtsgebouw”, bevestigt afdelingsvoorzitter Byl. “In de loop van de namiddag werd er aan de tweede verwarmingsketel gewerkt.”

Ondanks de koude temperaturen in het gebouw, bleef iedereen op post en bleef de rechtbank draaien. Geplande zittingen en voorleidingen bij de onderzoeksrechters gingen net zoals de afgelopen dagen ook vandaag gewoon door.