Verwachte noodweer blijft uit TVDZM

05 juni 2019

De Mechelse regio bleef gisteravond grotendeels bespaard van het verwachte noodweer. Hulpverleningszone Rivierenland kreeg afgelopen avond en nacht een tiental oproepen binnen. Wel moesten onder meer de brandweerkorpsen van Mechelen, Berlaar, Bornem, Lier en Willebroek uitrukken voor losliggend pannen, omgewaaide takken of wateroverlast. In Nijlen sloeg dan weer de bliksem in op het dak van een woning langs de Bevelsesteenweg. De woning raakte ernstig beschadigd en werd onbewoonbaar verklaard. Er raakte wel niemand gewond.