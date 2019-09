Vervuiling en leegstand maken plaats voor circulair labo Wannes Vansina

06 september 2019

17u47 0 Mechelen De stad Mechelen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben vrijdag de plannen ontvouwen voor De Potterij, vlakbij de Hanswijkstraat. Niet alleen in de voormalige wasserij komt een circulair stadslabo, maar ook zo’n 4.000 vierkante meter aan kantoren en H30 worden betrokken bij het project. Een nieuw plein met ‘stadsbalkon’ zal de schakel vormen tussen de drie delen.

De voormalige industriële wasserij achteraan de doodlopende Potterijstraat sloot in de jaren 90 de deuren en liet na het faillissement een enorme bodemverontreiniging na. “De bodem is vervuild met oliën en gechloreerde solventen, tot op een diepte van 20 meter”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, die eigenaar is. Het gros van de chemicaliën werd sinds de start van de sanering in 2012 aan de bodem onttrokken. Toch kan het nog jaren duren vooraleer het grondwater voldoende gereinigd is. Kostprijs: meer dan 1,9 miljoen euro.

De Potterij is dankzij ‘bewoners’ als de Klusbib, De Noteboom en Ko-Lab nu al een klein centrum voor circulaire economie, maar daar blijft het niet bij. De site werd geselecteerd als een pilootproject uit het ‘Terug in Omloop’-programma van het Team Vlaams Bouwmeester. Stad, OVAM en Vlaanderen Circulair werken aan een project om de zwaar vervuilde plek een duurzame toekomst te geven.

“Bruisende plek”

Die toekomst is circulair. Dat wil zeggen dat bedrijven er geen grondstoffen uitputten, maar reststoffen opnieuw gebruiken. Het wordt een stadslabo dat werkt rond afvalpreventie, deeleconomie en hergebruik. “Het klimaat staat onder druk, grondstoffen worden schaarser en duurder. We moeten dus met z’n allen nog feller inzetten op circulariteit. De toekomst is circulair en deelbaar”, zegt schepen van Milieu Marina De Bie.

“Met dit project willen we een leegstaande strategische locatie omvormen tot een bruisende plek. Bovendien vormt dit ook een mogelijkheid om meer bedrijvigheid in het stadscentrum te realiseren. Het zal heel wat jobkansen bieden, ook voor laaggeschoolden”, vult schepen van Economie en Stadsvernieuwing Greet Geypen aan. “Niet alleen ondernemers krijgen een plek op de site, maar ook kunstenaars van H30 en Mechelen Talentenfabriek”, geeft Cultuurschepen Björn Siffer mee.

Huis Joosten

Het project beperkt zich niet tot de 800 vierkante meter van De Potterij. De voormalige wasserij moet slechts de spil worden van een veel groter geheel. Het via het binnengebied nagenoeg aangrenzende kantoorgebouw Huis Joosten, dat tot tegen de Graaf Van Egmontstraat (boven onder meer BOSS) loopt, werd uit de reguliere verkoop gehaald. De betrokken vastgoedmakelaar zal op zoek gaan naar een of meerdere kopers die mee hun schouders willen zetten onder het circulaire project. De vzw MEST zoekt vanaf deze maand naar een tijdelijke invulling voor de 4.000 vierkante meter.

Hof van Egmont

Ook artistieke jongerenwerkplek H30, aan de andere kant van De Potterij in de Hanswijkstraat, wordt betrokken. “Een nieuw plein met stadsbalkon zal de verbinding vormen tussen deze drie plekken. Daartoe wordt een gedeelte van de parking van het woonzorgcentrum Hof van Egmont voorzien”, aldus Geypen. Dat Hof van Egmont verhuist in 2023 of 2024 naar de Zandpoortvest. De rest van de site van het woonzorgcentrum zal vervolgens worden verkocht.