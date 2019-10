Vervangers lijsttrekkers sp.a en CD&V leggen eed af Wannes Vansina

01 oktober 2019

07u45 1 Mechelen Thijs Verbeurgt (sp.a) en Zohra Hadnan (CD&V) hebben maandagavond de eed afgelegd voor de Mechelse gemeenteraad. Ze vervangen Caroline Gennez en Wim Soons, geen jaar geleden nog lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wim Soons, bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor CD&V, neemt afscheid van de Mechelse politiek omdat hij terugkeert naar zijn Berlaarse roots. Hij en zijn vrouw kochten daar een huis. “We hebben in Mechelen rondgekeken, maar vonden niets dat ons aanstond. Het was niet gepland, maar een keuze van het hart. Kiezen is altijd een beetje verliezen.” Het dramatische verkiezingsresultaat speelt ongetwijfeld mee. “Had ik schepen geweest, dan hadden we mogelijk wat harder naar een woning in Mechelen gezocht”, geeft hij toe.

Zijn vervanger: Zohra Hadnan (44), een mama van drie uit Leest. De voorzitter van Vrouw & Maatschappij stond tweede op de lijst. “Ik wil mij vooral inzetten voor ouderenzorg. Daarnaast wil ik erover waken dat de dorpen, dorpen blijven.” Stefaan Deleus wordt fractieleider.

Gennez

Thijs Verbeurgt legde de eed af ter vervanging van Caroline Gennez en werd meteen fractieleider. De afscheidnemende politica, die de zitting van op de publieksbanken volgde, kreeg lof voor haar inzet van de voorbije dertien jaar. Kristof Calvo (Vld-Groen-M+) verwees naar haar realisaties als schepen en noemde het Oh! en Mechelen Kinderstad. “Vanuit de oppositie heeft haar politiek talent zeker geholpen om ons scherp te houden.”

Er was overigens ook kritiek op het dubbele afscheid. Marc Hendrickx (N-VA) stelde vast dat er geen jaar na de verkiezingen twee lijsttrekkers afscheid nemen. “Niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de burger in de politiek.” Frank Creyelman (Vlaams Belang) reageerde in dezelfde zin.