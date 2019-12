Verschillende valpartijen door glad wegdek TVDZM

02 december 2019

13u15 0 Mechelen In Mechelen zijn vanochtend verschillende voetgangers en fietsers ten val gekomen door het gladde wegdek. Bij de politie kregen ze verschillende meldingen binnen.

“Niet enkel van onze burgers, maar ook vanuit onze ploegen in het veld”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop hebben we meteen contact opgenomen met de strooidiensten van de stad en is er meteen gestart met het strooien.” Zware valpartijen werden er voorlopig nog niet gemeld. Sommige gevallen voetgangers of fietsers namen wel nog contact op met hun huisarts. De politie van Mechelen-Willebroek tot slot roept op tot voorzichtigheid. Niet enkel nog voor vandaag maar ook de komende dagen.