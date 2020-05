Exclusief voor abonnees Verrassend in coronatijden: stad kondigt nieuw ‘Festival K’ aan voor najaar Wannes Vansina

25 mei 2020

16u02 1 Mechelen Stad Mechelen en de kerkfabrieken organiseren van september tot en met december Festival K, een evenement om te vieren dat de interieurs van de historische kerken in hun oude glorie zijn hersteld. Ze gaan ervanuit dat de coronamaatregelen het evenement zullen toelaten.

Massa-evenementen zijn in ons land verboden tot 31 augustus. Wat daarna kan, is nog onduidelijk. Toch maakte de stad maandag bekend in het najaar een festival te zullen organiseren met muziek, theater, voordrachten, wandelingen, tentoonstellingen en kunstprojecten.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen