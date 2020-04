Veroordeelde fietsendief wil behandeling voor heroïneverslaving Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

Mustapha A. uit Mechelen vroeg maandagvoormiddag aan de rechter een mildere straf en een behandeling voor zijn drugsverslaving. In mei 2019 werd de Mechelaar nog bij verstek veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro effectief. Hij had toen drie fietsdiefstallen gepleegd en ook een voorwiel gestolen. De man gaf de feiten toe, maar was niet akkoord met de opgelegde straf. “Mijn cliënt is zwaar verslaafd aan heroïne en was op de dool”, klonk het bij zijn raadsman. “Bij het plegen van de diefstallen was hij ook steeds onder invloed van drugs. Deze man hoort niet in de gevangenis te zitten. Hij hulp nodig voor zijn verslaving.” De verdediging stelde een behandeling voor om te kunnen afkicken, het parket vroeg de bevestiging van het verstekvonnis. Op 11 mei maakt de rechtbank haar oordeel bekend.