Veroordeelde drugsdealer vraagt vrijspraak: “Ik heb nooit gedeald”

TVDZM

17 september 2019

14u56 0

Een man uit Mechelen heeft aan de rechter gevraagd om hem vrij te spreken voor drugshandel. De Mechelaar werd in april 2019 veroordeeld tot twee jaar cel en een geldboete van 8.000 euro. Hij werd in juni 2018 op heterdaad betrapt tijdens het dealen in een café in de stationsbuurt van Mechelen. Toen de politie hem controleerde, was hij in het bezit van vijf pakjes cocaïne. “Maar ik heb nooit gedeald. Die drugs is mij gewoon overhandigd”, klonk het op zitting. Het parket heeft heel wat twijfels bij die verklaringen. Volgens hen wees een van de minderjarige afnemers hem aan als dealer. Het vorderde vandaag terug een celstraf van twee jaar effectief alsook een effectieve geldboete van 8.000 euro. “Meneer heeft ook een gevaarlijke ingesteldheid”, besloot het parket. “Als zijn afnemers niet betalen, gaat hij hen volgens een van zijn afnemers zelfs achterna met een stuk glas.” De man vroeg aan rechter Goedele Van den Brande de vrijspraak. Of hij deze ook gaat krijgen, weten we op 14 oktober.