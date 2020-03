Vermoedelijke dievenbende viseert BMW’s en Volkswagens: Politie start onderzoek na negen auto-inbraken Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

15u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart nadat er in negen wagens in Mechelen-Zuid werd ingebroken. De daders viseerden voornamelijk volkswagens en BMW’s. Ze stalen hoofdzakelijk middenconsoles en airbags.

“Ik ben in de loop van maandagvoormiddag op de hoogte gebracht door de politie. Zij kwamen aanbellen en vertellen dat er was in gebroken in mijn auto”, zucht één van de slachtoffers Kimberley Clemens. “Bij mij werd de hele middenconsole gestolen.” Wanneer de daders exact toesloegen is niet geweten.

Wel dat ze een hele wijk in Mechelen-Zuid hadden geviseerd. Zo werden er onder meer inbraken vastgesteld in de Hazelaarstraat, de Beukstraat, de Lindestraat, de Goudbloemstraat, de Elf-novemberstraat, de Pijnboomstraat, de Dennenstraat , de Acaciastraat en in de Sint-Jozefstraat

Modus operandi

Na de verschillende meldingen startte de politie meteen een onderzoek op. Alle betrokken voertuigen werden gecontroleerd op mogelijke vinger- of voetafdrukken. Eén ding viel meteen op: de daders gebruikten telkens dezelfde manier om in de negen voertuigen te geraken.

“Zo werd bij elk geviseerd voertuig een raampje van de wagen ingeslagen”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. Naast enkele losliggende spullen zoals onder meer de boorddocumenten of een tablet, werden dus ook enkele airbags en volledige middenconsoles gestolen.

BMW’s en Volkswagens

“Blijkbaar hadden ze het voornamelijk gemunt op Volkswagens en BMW’s”, weet Kimberley nog. Deze voertuigen worden wel vaker geviseerd door professionele en rondtrekkende dievenbendes. Onlangs nog werd er ingebroken in een BMW-garage in Koningshooikt (Lier). De dieven gingen er toen vandoor met negentien airbags.

Of er een link tussen de inbraken bestaat, zal verder worden onderzocht. Het onderzoek is nu in handen van de lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek. De daders worden opgespoord. Hiervoor zal de politie onder meer gebruik maken van zijn ANPR-cameranetwerk en van camera’s in de buurt.

Geluidloos

De politie voerde gisteren ook een buurtonderzoek uit. Voorlopig zonder veel succes. De daders gingen er stil te werk. “Zowel ik als de andere slachtoffers hebben eigenlijk niets gehoord of gezien”, besluit Kimberley aan. De daders gingen dus vermoedelijk erg professioneel te werk.

Tot slot raadt de politie auto-eigenaars nog aan om hun voertuigen goed af te sluiten en indien mogelijk achter te laten op een zo’n veilig mogelijk plaats. “Laat ook zeker geen waardevolle spullen achter in de auto’s”, besluit politiezone Van de Sande.