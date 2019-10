Verloederd bedrijfsterrein krijgt nieuwe toekomst Wannes Vansina

28 oktober 2019

De voormalige site van DME aan de Oude Baan in Mechelen Noord gaat een nieuwe industriële toekomst tegemoet. Bouwbedrijf Verelst realiseert er een nieuwbouw voor Fanuc Benelux en drie andere gebruikers.

Verelst kocht de site ruim twee jaar geleden. “Het was een verloederde, vervuilde, onaantrekkelijke site. We hebben alles platgegooid en zijn gestart met een bodemsanering”, zegt Kurt Geens, CEO van Verelst.

De helft van deze site, 9.000 vierkante meter, zal de hoofdzetel van Fanuc Benelux huisvesten. De nieuwbouw voorziet in 5.000 vierkante meter vloeroppervlakte, verspreid over drie bouwlagen. Er komen onder meer kantoren, een showroom, leslokalen, reparatieruimtes en distributieplekken.

Fanuc, een Japanse multinational die robots bouwt voor bedrijven, is nu iets verderop gevestigd aan de Generaal De Wittelaan. “We hopen begin 2021 onze intrek te nemen. We gaan van een huurpand naar een bedrijfssite die onze eigendom zal zijn. De activiteiten blijven exact dezelfde als vandaag, al voorzien we wel een verdere groei”, zegt manager Greta Jacobs. Fanuc telt momenteel 42 medewerkers.

De andere helft wordt ontwikkeld als bedrijfsverzamelgebouw voor drie eindgebruikers. Het gaat om een gebouw met een vloeroppervlakte van 4.500 vierkante meter, waarvan 1.500 vierkante meter kantoorruimte. De bouw van dit tweede gebouw bevindt zich momenteel al in de ruwbouwfase.

De site voorziet 164 parkeerplaatsen en 108 fietsstaanplaatsen, die onopvallend tussen de gebouwen worden ingewerkt.