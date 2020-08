Verkracht, vermoord en in hun borsten gebeten: Staf Van Eyken, de vampier van Muizen, zaaide vijftig jaar geleden paniek met drie lustmoorden

Mechelen

Al bijna vijftig jaar zit Staf ‘De vampier van Muizen’ Van Eyken (69) in de gevangenis van Leuven-Centraal. Daarmee is de Bonheidenaar de langszittende gedetineerde in België. Na een halve eeuw in de gevangenis kwam hij ondertussen tot inzicht en biedt hij zijn excuses aan de nabestaanden aan. “Maar ik denk niet dat ik ooit nog in vrijheid kan leven”, zegt hij. In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.