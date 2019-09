Verkoop pastorij moet stad 420.000 euro opleveren Wannes Vansina

21u02 2 Mechelen De stad Mechelen verkoopt de pastorij van Hombeek. Het groot alleenstaand huis met tuin moet de stad minstens 420.000 euro opleveren.

Het college besliste al in 2015 tot de verkoop van Sint-Martinusstraat 5, maar dat ging toen niet door omdat het Pastotaal Punt daar nog gevestigd was. Na de renovatie van het dorpshuis van Hombeek vorig jaar kreeg het Pastotaal Punt daar een plek. Sindsdien staat de pastorij leeg. Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel besliste in mei dan ook tot de desaffectatie.

Het beeld van Sint-Martinus wordt niet mee verkocht, maar krijgt een andere, nog niet-bepaalde, locatie in Hombeek. Notaris Honinckx heeft een ontwerpakte opgemaakt voor de openbare verkoop. Aanvankelijk zou deze via het online platform Biddit gebeuren, maar daar zag het college vanaf nadat bleek dat dit de stad meer geld zou kosten.