Verkennende gesprekken over overname Supremia: “Kan alle richtingen opgaan” Wannes Vansina

21 april 2020

15u35 0 Mechelen Er zijn prille onderhandelingen over een gehele of gedeeltelijke overname van het maandag failliet verklaarde Supremia in Mechelen.

Curator Gerry Verschuren had dinsdag voor het eerst een ontmoeting met het management van het communicatie- en marketingbureau aan de Hanswijkvaart.

Volgens hem valt er niet een oorzaak aan te duiden voor het faillissement waarbij 64 personen hun job verloren. Mogelijk heeft corona de faling wel versneld.

Corona

“Supremia zat in slechte papieren en door de pandemie was er niet meteen uitzicht op beterschap. Investeerders waren nodig, maar die zijn nu niet bereid te investeren.”

Volgens Verschuren bestaat de kans op een doorstart. “Er zijn onderhandelingen over een gehele of gedeeltelijke overname, maar dat zit nog in de fase van de verkennende gesprekken. Het kan nog alle kanten uit. Ik wil niemand valse hoop geven.”