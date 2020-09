Verkeersagressie tussen trucker (52) en autobestuurster ontaardt: “Hij dreigde met hamer en wou inrijden op slachtoffer.” Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

14u00 0 Mechelen Kris S., een 52-jarige vrachtwagenchauffeur uit Londerzeel, riskeert een celstraf van vijftien maanden effectief. De vijftiger moest zich komen verantwoorden voor verkeersagressie. Niet enkel dreigde hij eerst met een hamer naar een autobestuurster, achteraf wilde hij ook nog met zijn vrachtwagen inrijden op haar man.

De feiten dateren van twee jaar geleden. Toen kreeg de politie een noodoproep van een vrouw. Zij had het aan de stok gekregen met een vrachtwagenchauffeur in Mechelen. Dit nadat ze de trucker had aangesproken om te zeggen dat ze niet kon doorrijden. Bij aankomst van de politie was de vijftiger bijzonder agressie. Inmiddels was ook de man van de autobestuurster ter plaatse gekomen.

“Hij verklaarde dat hij was bedreigd met een hamer en dat hij moest wegspringen toen de beklaagde in zijn vrachtwagen was gestapt en op hem in wou rijden”, lichtte openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens toe. Verschillende getuigen werden verhoord en legden gelijkaardige verklaringen af. Vandaag vorderde de aanklaagster een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 150 euro. Beiden effectief.

“Meneer gaf expres gas bij en had het slachtoffer niet weggesprongen, was hij zeker onder de banden van de vrachtwagen terechtgekomen”, motiveerde Claessens haar vordering. “Bovendien heeft meneer een beladen strafregister en liep hij al verschillende straffen op voor slagen en verwondingen.” De vijftiger verdedigde zichzelf op zitting.

Hij bleef de bedreigingen ontkennen, maar gaf wel toe dat hij was uitgestapt met een hamer. “Moest ik hem dan op mijn vrachtwagen laten kloppen”, vroeg S. aan rechter Suzy Vanhoonacker. “Hij was daar maar stenen aan het gooien en op mijn deur aan het slaan. En wat had ik verkeerde gedaan?” De zaak zal binnen twee weken worden verdergezet. Een vonnis wordt dan pas verwacht in oktober.