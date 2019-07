Verkeer treft (brom)fietsers: drie personen naar het ziekenhuis Wannes Vansina

13 juli 2019

08u41 0

Het verkeer heeft vrijdag verschillende slachtoffers gemaakt in Mechelen. Zowel in de Frederik de Merodestraat als op de Brusselsesteenweg kwamen twee fietsers met elkaar in aanrijding. In het eerste geval raakte een 37-jarige man lichtgewond, in het tweede geval een 20-jaar oudere vrouw. Beide werden overgebracht naar het ziekenhuis. Hetzelfde lot was een 26-jarige bromfietser beschoren. Hij kwam op de Steenweg op Blaasveld (Heffen) in aanrijding met een personenwagen.