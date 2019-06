Verkeer Leuvensesteenweg moet twee weken flink omrijden voor werf Wannes Vansina

11 juni 2019

12u52 0 Mechelen Het Vlaams Gewest vernieuwt vanaf volgende week de Leuvensesteenweg (N26) in Muizen tussen de spoorwegbrug nabij Planckendael en het kruispunt met de Trianonlaan (N267) in Hever. Het verkeer van Leuven naar Mechelen moet een fikse omleiding volgen.

De aannemer heeft twee weken nodig om het wegdek en de onderliggende fundering te vernieuwen alsook de fietspaden. Tijdens de werkzaamheden blijft het mogelijk om in de richting van Leuven te rijden. Het verkeer richting Mechelen moet echter een omleiding volgen via de Trianonlaan, E19, Mechelen-Zuid, Brusselsesteenweg/Postzegellaan/Hendrik Consciencestraat (N1), R12 en N26. Fietsers moeten het fietspad in de tegenovergestelde rijrichting nemen.

De woningen in de werfzone zijn tijdens de werkuren niet bereikbaar met de wagen. Zijstraten die uitkomen in de werfzone worden afgesloten ter hoogte van de N26 en zijn dus niet toegankelijk. Er worden lokaal omleidingen georganiseerd. De Prinsenhoekstraat en Prinsenveldstraat zijn in de week van 24 juni twee dagen niet bereikbaar met de wagen. De Lijn past zijn dienstregeling aan.

Het nieuws van de werkzaamheden wordt op heel wat getandenknars onthaald, maar een buurtbewoner is wél opgetogen. “Ik vecht hier al sinds 2015 voor. Mijn buren hebben erg veel last van de loszittende fundering onder de asfalt.” Een plaatsbezoek leerde dat die hinder erg lokaal moet zijn, want we konden niemand vinden die er last van had. Opvallend was ook dat niemand van de aangesproken bewoners op de hoogte bleek te zijn van de op til zijnde werkzaamheden.

