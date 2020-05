Vergunningsaanvraag op papier indienen bijzonder duur Wannes Vansina

29 mei 2020

18u14 0 Mechelen Een vergunningsaanvraag indienen op papier, komt je in Mechelen duur te staan. De stad rekent 327 euro aan om deze te digitaliseren, ruim dubbel zo veel als de tweede duurste centrumstad. Op veel plaatsen kan het zelfs gratis.

Gemeenteraadslid Dirk Tuypens (PVDA) wilde van het stadsbestuur weten waarom de stad zoveel aanrekent. Hij verwees daarbij naar een onderzoek van online magazine As Gau Paust, dat achterhaalde dat de stad véél meer vraagt dan andere centrumsteden.

Dat nadat de Vlaamse ombudsman een klacht had ontvangen van een Mechelaar die flink had moeten betalen voor het digitaliseren van zijn analoog ingediende vergunningsaanvraag om de ramen van zijn huis te vervangen. “Kan de stad dat niet naar een redelijk niveau brengen? 50 euro ofzo”, vroeg Tuypens.

Volgens schepen Greet Geypen is de retributie sturend bedoeld, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Mechelaars hun bouwdossiers digitaal aanbieden. “Dat is duurzamer – er is veel minder papier nodig - en kwalitatiever”, argumenteerde ze.

Volgens de schepen werd sinds het betalend maken nog maar één dossier analoog ingediend. “We hebben begeleiding voorzien voor het indienen van een digitaal bouwdossier. Op simpel verzoek word je daarbij geholpen.”