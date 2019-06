Vergeet sleutels of badge, IT-bedrijf geeft toegang met smartphone Wannes Vansina

19 juni 2019

12u34 2 Mechelen Het Mechelse IT-bedrijf IxorTalk stelt vandaag Udini voor tijdens de Internet of Things Convention Europe & Industry 4.0 Conference in Lamot. Bezoekers kunnen zich via hun smartphone aanmelden, waarna automatisch zijn of haar deelnemersbadge wordt afgedrukt.

IxorTalk stelt de oplossing voor digitaal toegangsbeheer vandaag voor tijdens de jaarlijkse hoogmis van Internet of Things in België. Er zijn echter veel meer toepassingen denkbaar dan evenementen. “Dankzij Udini kunnen gebruikers via de smartphone toegang geven tot flexkantoren, fietsenstallingen, sportaccommodaties, scholen, kantoren, overheidsgebouwen enzovoort”, zegt manager Peter Defreyne. “Geen gedoe meer met badges en sleutels die verloren kunnen raken, je moet geen afspraak meer maken om iemand toegang te verlenen.”

Het IT-bedrijf op de Schuttersvest gebruikt Udini al zelf, maar ook Q-Park en het Sportpaleis zijn klant. De evenementenhal voorlopig wel enkel voor de medewerkers en artiesten. “Maar het is perfect mogelijk om het systeem ook toe te passen voor concertgangers. Dat is in elk geval onze de ambitie.”

Hoewel IxorTalk zeventien jaar bestaat en er 65 mensen werken, doet de naam waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen bij het grote publiek. Nochtans kent iedereen toepassingen van het bedrijf. Denk maar aan de reistijden boven de snelwegen, de parkeergeleidingssystemen van Leuven, Mechelen en Gent, slimme zones 30 en Doccle. “We zijn rustig aan het groeien. Elk jaar doen we een beetje beter”, zegt oprichter Roel Verbeeck.

IxorTalk werkt doorgaans oplossingen uit op vraag van de klant, Udini is nog maar het derde eigen product. Eerder ontwikkelde het bedrijf ook een sociaal netwerk voor senioren.