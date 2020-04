Verenigingen kunnen gratis stadszalen annuleren Wannes Vansina

30 april 2020

19u11 0

Organisaties en verenigingen die een zaal van de stad Mechelen hadden gehuurd, kunnen deze omwille van corona kosteloos annuleren. Dat antwoordde schepen van Eigendommen Koen Anciaux (Vld-Groen-M+) op een vraag van gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA). “Heel wat van onze lokale werkingen zien hun inkomsten opgedroogd. Dit voorjaar geen spaghettizwieren, pannenkoekenslagen of andere activiteiten die geld in het laatje kunnen brengen”, argumenteerde Perdaens. In normale omstandigheden dient een organisatie bij het annuleren de helft van de kost te betalen.