Verdienstelijke Mechelaar Nini Tremerie overleden Wannes Vansina

09 juni 2020

14u45 13 Mechelen De stad van de Maneblussers moet afscheid nemen van een van haar meest verdienstelijke inwoners: Nini Tremerie. De duivel-doet-al in onder meer de carnavalswereld overleed dinsdagochtend. Volgende week zou ze 75 worden.

Nini Tremerie was actief in tal van verenigingen, maar waarschijnlijk het bekendst als een van de drijvende krachten en opperdekenin van de Mechelse Geburenkringen. Bij de stopzetting begin 2017 werden zij en haar collega Jean Aerts nog uitgeroepen tot ‘Verdienstelijke Mechelaar 2016’ (foto).

“Het is bij de Geburenkring dat ik Nini en wijlen haar man Louis heb leren kennen. Ze hadden in 1982 geburenkring Otterbeek opgericht”, herinnert Aerts zich. Van daaruit belandde Tremerie ook in de carnavalswereld: Nini was erelid bij de Knullen, ondervoorzitter van het Mechels Karnaval Komitee en, als oud-prinses, bestuurslid van de Mechelse Prinsenkamer.

Daarnaast was ze aanspreekpunt voor Otterbeek voor sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt en bestuurslid bij de Nationale Kinderkankerdag, waar ze zorgde voor een gezond en hygiënisch lunchpakket voor elke deelnemer. Beroepsmatig had ze gewerkt voor de Mechelse politie.

“Nini was heel sociaal en betrokken, stond altijd klaar voor jan en alleman. Ze zei op alles ‘ja’. Omdat ze net als ik alleenstaande was?”, vraagt Aerts zich af. Nini Tremerie overleed in het ziekenhuis aan kanker nadat ze de ziekte eerder had overwonnen. “Haar overlijden is een groot verlies. We zullen haar heel erg missen.”