Verdachten van steekpartij in Mechelen opgepakt bij inval in Borgerhoutse snackbar Tim Van der Zeypen

23 december 2019

14u30 0 Mechelen Drie verdachten in het onderzoek naar een steekpartij van afgelopen zomer in het centrum van Mechelen zitten momenteel in de gevangenis. Het drietal werd opgepakt na een inval van de politie in een snackbar in Borgerhout. De snackbar, waar geen eten noch drank maar wel drugs werd aangetroffen, moest op bevel van het parket onmiddellijk de deuren sluiten.

De wijkteams van Borgerhout en regio City vielen de snackbar in de Bothastraat afgelopen zaterdag binnen. “Ze deden dat nadat er eerder al verschillende bezoekers werden betrapt met drugs”, bevestigt de Antwerpse politie. Samen met een drugshond werd er iets meer dan 150 gram drugs aangetroffen. Het ging volgens de politie om hasj, cocaïne en cannabis. De aangetroffen drugs zou te koop worden aangeboden door een man achter de toog. Tijdens diezelfde controle trof de politie ook drie geseinde mannen aan.

Steekpartij

De drie worden genoemd in het onderzoek naar een steekpartij in de Sint-Katelijnestraat in het centrum van Mechelen. Op 16 augustus jongstleden werd toen een man aangevallen met vermoedelijk een boksijzer en een mes. Het slachtoffer liep daarbij ernstig verwondingen op aan de zij en in de arm. De politie kwam toen massaal ter plaatse maar trof buiten bloedsporen niemand meer aan. Ruim een maand later konden de Mechelse rechercheurs enkele betrokkenen identificeren en kwam het onderzoek in een stroomversnelling.

Agressief

Sindsdien stonden de drie mannen geseind. “Eén van de drie stond bekend als gewelddadige en criminele veelpleger. Na de inval probeerde hij te voet te vluchten maar kon uiteindelijk vrij snel worden gevat”, gaat de Antwerpse politie verder. De verdachte werd samen met de twee anderen voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. De verdachten waren daarbij naar verluidt erg agressief tegenover de politie en bedreigden de aanwezige agenten. Na hun verhoor werden ze aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Gesloten

De drie zouden hun betrokkenheid ontkennen. Het onderzoek naar de steekpartij gaat intussen verder. Zo is momenteel nog niet bekend waarom het op die bewuste dag in augustus tot een confrontatie kwam. De snackbar in Borgerhout werd inmiddels gesloten op bevel van het parket. Opmerkelijk is dat deze nog maar in september werd geopend en er zaterdagavond naar verluidt geen eten noch drank werd aangetroffen. “Naast de drugs werden er tot slot ook nog vijf telefoons en zo’n 800 euro aan cash geld in beslag genomen”, besluit de Antwerpse politie.